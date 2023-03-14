رئيس الوزراء الأردني لـ”عقيلة”: مستعدون للتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات

استقبل رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه بدار مجلس النوَّاب اليوم الثُّلاثاء، رئيس مجلس النوَّاب عقيلة صالح، الذي أكد عُمق العلاقة التَّاريخيَّة التي تجمع البلدين والشَّعبين الشَّقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وحسب بيان لرئاسة الوزراء الأردنية، فقد أكَّد “الخصاونة” المكانة الكبيرة التي تحتلُّها ليبيا لدى الأردن قيادةً وشعباً، ووقوف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثَّاني ودعمه لجميع الجهود السِّياسيَّة الرَّامية إلى حماية وحدة ليبيا وضمان أمنها واستقرارها، واستعادة دورها الطَّليعي عربيَّاً ودوليَّاً.

وأبدى رئيس الوزراء الأردني استعداد الحكومة للتعاون مع ليبيا الشَّقيقة في مختلف المجالات، سيما ما يتعلَّق ببناء القُدرات والمجال الطبِّي والبنية التحتيَّة.

وبدوره، أثنى رئيس مجلس النوَّاب اللِّيبي على وقوف الأردن المستمر بقيادة الملك عبدالله الثَّاني إلى جانب ليبيا وشعبها، مؤكِّداً العلاقة الوثيقة والتَّاريخيَّة التي تجمع البلدين والشَّعبين الشَّقيقين.

وحضر اللِّقاء نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الإدارة المحليَّة توفيق كريشان، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ووزير الشُّؤون السِّياسيَّة والبرلمانيَّة المهندس وجيه عزايزة، ونائب رئيس مجلس النوَّاب أحمد الخلايلة، والسَّفير اللِّيبي لدى المملكة عبد الباسط البدري.