تفاصيل القبض على شخصين بسرقة أسلاك كهربائية في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء عن تمكن مركز شرطة بوعطني من القاء القبض علي شخصين الأول ليبي الجنسية والثاني سوداني يقومون بسرقة الأسلاك الكهربائية النحاسية وحرقها ومن ثم بيع الكيلو بمبلغ 39دينار.

وعُقب ورود معلومات لمركز شرطة بوعطني عن تواجد شخصين على متن مركبة آلية نوع هيونداي بيكاتشو حمراء اللون قامو بسرقة وبحرق أسلاك نحاسية بمنطقة المساكن لغرض بيعها .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز العميد خالد الترهوني تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وبمُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات الملازم فرج الفاخري تم خروج أعضاء التحريات لمنطقة المساكن وتم التفتيش عن المركبة سالفة الذكر .

وتمكن أعضاء التحريات من العثور على المركبة وإستيقافها وعلى متنها شخصين وبتفتيش المركبة إحترازيا تم العثور على أسلاك كهربائية جاهزة للبيع وتم الإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ع.ف.م من مواليد 1998 ليبي الجنسية والثاني يُدعى ح.ف.أ من مواليد 1991 وإعترفوا بسرقتهم للكبلات الكهربائية النحاسية وبيعها بمبلغ 39 دينار للكيلو جرام الواحد وكما إعترفوا بعدة سرقات.