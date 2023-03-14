أبو زريبة يبحث تطورات الأوضاع الأمنية بمناطق الجنوب الشرقي

اجتمع وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة بِمُدير أمن الوَاحات جالو اللواء خالد العبار، وَمُدير أمن أوجلة اجخرة اللواء السنوسي عنودة، وَمُدير أمن الكفرة العميد خالد الحيار، وَمُدير أمن تازربو العميد عبدالحميد السويسي، وَمُدير أمن منفذ العوينات العميد “عبدالله ضيف الله”، وَمُدير أمن ربيانه العقيد جابر عبدالكريم لاِستعراض الأوضاع الأمنية بِمناطق الجنوب الشرقي، بِالإضافة إلى مُناقشة عددً مِن المواضيع الأمنية التي تهُم مناطق الجنوب الشرقي أهمها التعاون وَالتنسيق بيّن المُديريِّات وَالأجهزة الأمنية الأخرى بِالمنطقة؛ مِن أجل إنجاح سيّر العمل وَفرض الأمن وَبسطه

وأكد أبوزريبة خِلال الاِجتماع الذي عُقدَ اليوم الثلاثاء بِديوان الوَزارة بِمدينة بنغازي على “ضروري توفير كافة الإمكانيات مِن آليات وَأجهزة اِتصالات وَغيرها لِدعم المُديريِّات بِالمنطقة؛ وَذلك لِغرض المُجاهرة بِالأمن وَفرض هيبة الدولة وَمنع عبث الجماعات الإجرامية وَالإرهابية”، مشددا على “مُدراء الأمن بذل المزيد مِن الجُهد فِي سبيل الاِرتقاء بِمُستوى الأداء الأمني فِي تلك المناطق بِما يُساعد على خدمة أمن الوطن وَالمُواطن، مُتعهدًا باِستمراره فِي تَقدِّيم الدعم اللازم لِكافة مُديريِّات أمن الجنوب الليبي”.