العاملون بمستشفى الظهرة القروي يلوحون باعتصام مفتوح

أمهلت العناصر الطبية والطبية المساعدة بمستشفى الظهرة القروي بمدينة بني وليد الجهات المعنية مدة أسبوع واحد لتنفيذ مطالبها ملوحة بالدخول في اعتصام مفتوح حال عدم التنفيذ المطالب.

وطالبت العناصر الطبية والطبية المساعدة في وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الدولة لشؤون الوزراء، وزير الصحة، وزير المالية، وعميد البلدية ، ورئيس هيئة الرقابة الادارية بالإفراج عن المرتبات المتوقفة منذ 2019.

كما طالب المحتجون بفتح قناة مالية للمستشفى وتسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين بالمستشفى وتفعيل القرار 885 بشأن زيادة المرتبات بوزارة الصحة.