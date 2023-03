ليبيا – رأت القيادية بحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس أن تصريحات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الأخيرة متناقضة تمامًا مع إحاطته أمام مجلس الأمن في 26 فبراير الماضي، والتي أشار فيها إلى أن مجلسي النواب والدولة لم يحققا أي توافق ولن يحققا، ومع ذلك أعلن في المؤتمر الصحفي عن منحهما مزيدًا من الوقت.

النعاس وفي حديث لموقع “عربي21″، قالت: إن باتيلي يسعى لكسب المزيد من الوقت، لأنه عجز عن تمرير مبادرته عبر مجلس الأمن وكل ما خلص إليه في المؤتمر الصحفي هو بقاء الوضع على ما هو عليه بجميع الأجسام والشخصيات الحالية مبدأيًا حتى شهر يونيو المقبل، ومن ثم سيعيد طرح مبادرة جديدة.

وتابعت النعاس حديثها: “أما بخصوص لجنته فقد أكد مرارًا أن البعثة لن يكون لها أي دور في اختيار أعضاء هذه اللجنة، وحدد مهام اللجنة بوضع ميثاق شرف ومساندة لجنة 6+6 التابعة لمجلسي النواب والدولة، ومن المتناقضات أيضًا أنه في إحاطته أوحى إلى أنه قد يتجاوز المجلسين، أما في المؤتمر الصحفي فترك الأمر لهما ولالتزاماتهما الأخلاقية أمام الشعب الليبي”.

Shares

The post النعاس: باتيلي يسعى لكسب المزيد من الوقت لأنه عجز عن تمرير مبادرته عبر مجلس الأمن first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية