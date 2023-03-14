تفاصيل لقاء الدبيبة مع عدد من اعضاء المجلس الاجتماعي ورفلة وأعيان بني وليد

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ظهر اليوم بمنزله عددا من أعضاء المجلس الاجتماعي ورفلة من مدن بني وليد و تينيناي و المردوم و زمزم و عددا من أعيان مدينة بني وليد ومديري القطاعات الخدمية بالبلدية.

وبحسب بيان رسمي صادر عن منصة حكومتنا، قدم عضو المجلس الاجتماعي كلمة أكد فيها شكره لحكومة الوحدة الوطنية على جهودها المبذولة لعودة الحياة بكل المناطق الليبية، من بينها مدينة بني وليد، وكذلك دعمه للجهود المبذولة لاستقرار بني وليد وعودة الحياة فيها بعد فترة تهميش خلال السنوات الماضية.

كما قدم شباب بني وليد كلمـة أكدوا فيها دعمهم للجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات باعتبارها الحل الحقيقي لكل المشاكل السياسية والاقتصادية التي تعانيها بلادنا، مشيدين بجهود رئيس الوزراء في دعم الشباب وتنفيذ برامج تنموية حققت الاستقرار والتنمية لهم، مطالبين بالمزيد من الدعم لهذه الشريحة الهامة.

وأكد الدبيبة في كلمة، دور قبائل ورفلة في السلم الاجتماعي، وضرورة أن تقوم بدورها التاريخي في الاستقرار ولمّ الشمل، مؤكداً لهم أن الحكومة لن تتخلى عن تقديم خدماتها للمدينة في كل المجالات.

وفي ختام اللقاء، أكد أعيان المدينة دعمهم لجهود الحكومة في الاستقرار والتنمية، وأن بناء الدولة وإنهاء الصراعات فيها لن يتم إلا من خلال الانتخابات، مشيدين بجهود الحكومية في إنجاح هذا الاستحقاق.