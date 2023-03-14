البحث الجنائي يفك طلاسم واقعة سرقة ضد مجهول في الكفرة

أعلنت مديرية أمن الكفرة، اليوم الثلاثاء عن تمكن قسم البحث الجنائي من فك طلاسم سرقة شخص مجهول الهوية لمبلغ مالي من أحد المنازل .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية الامن، إنه بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 2023/3/7م حضر إلى قسم البحث الجنائي المدعو (م م خ د) وابلغ شكواه عن شخص مجهول الهوية قام بسرقة مبلغ مالي منه وقدره (2960) دينار ليبي من منزله حيث فتح محضر بقسم البحث الجنائي بمعرفة وحدة التحقيق وتم إخطار وحدة التحريات بالقسم بالبحث والتحري حول الواقعة .

وتم الانتقال إلى منزل المعني واجراء المعاينة للمكان وبتاريخ يوم الأربعاء الموافق 2023/3/8م وردت معلومات إلى رئيس وحدة التحريات بالقسم عن الشخص الجاني يدعى (ص م ط م) سوداني الجنسية متواجد بـ إحدى المزارع بالمدينة وينوي الهروب .

وعلى الفور تم انتقال وحدة التحريات واعضاء القسم وتم التعرف عليه وضبطهِ ووجد بحوزته مبلغ مالي وقدره (1550) دينار ليبي.

وبالإستدلال معه أعترف بما نسب إليه واتخذت الإجراءات القانونيه حيالهُ وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة.