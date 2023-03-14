الدبيبة يؤكد دور قبائل ورفلة في تحقيق السلم الاجتماعي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء بمنزله عددا من أعضاء المجلس الاجتماعي ورفلة من مدن بني وليد وتينيناي والمردوم وزمزم وعددا من أعيان مدينة بني وليد ومديري القطاعات الخدمية بالبلدية.

وأكد الدبيبة على دور قبائل ورفلة في تحقيق السلم الاجتماعي، وضرورة أن تقوم بدورها التاريخي في الاستقرار ولمّ الشمل، مشددا على أن الحكومة لن تتخلى عن تقديم خدماتها للمدينة في كل المجالات.

وشدد أعيان المدينة على دعمهم لجهود الحكومة في الاستقرار والتنمية، وأن بناء الدولة وإنهاء الصراعات فيها لن يتم إلا من خلال الانتخابات، مشيدين بجهود الحكومية في إنجاح هذا الاستحقاق.

وأعرب شباب بني وليد على دعمهم للجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات باعتبارها الحل الحقيقي لكل المشاكل السياسية والاقتصادية التي تعانيها ليبيا.