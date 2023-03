التويجر: باتيلي ربط الانتخابات بنجاح لجنة (6+6) التي يعتزم مجلس النواب والدولة تشكيلها

ليبيا – قال وزير التخطيط الليبي السابق ونائب رئيس حزب العمل في ليبيا عيسى التويجر إن ما كشفه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي خلال مؤتمره الصحفي يؤكد ما عكسته مداخلات الدول حول إحاطته من غياب التوافق حولها.

التويجر وفي حديثه لموقع “عربي21″، أضاف: “إنه وخلافًا لما كان متوقعًا من كثير من الأطراف التي تفضل إقصاء مجلسي النواب والدولة ربط باتيلي الانتخابات بنجاح لجنة 6+6 التي يعتزم المجلسان تشكيلها لصياغة القوانين الانتخابية”.

وأشار إلى أن هذه اللجنة التي يعتزم باتيلي تشكيلها والذي يبدو أنه لا يعرف حتى الآن ما هي مهمتها ودورها، ستكون لجنة خبرات تمثيلية لكامل الطيف الليبي، إلا أنه يفتقر إلى آلية صحيحة للاختيار كونه محاطًا بمستشارين قد تكون تفضيلاتهم بعيدة عن مصلحة البلاد.

وتابع التويجر حديثه: “قد تكون هذه اللجنة مجرد لجنة شعبوية غير قادرة على تقديم الدعم المطلوب للمجلسين ليتجاوزا خلافهما حول شروط الترشح للرئاسة، أما المجلس الرئاسي الذي أعلن باتيلي أنه شريك رئيسي لمبادرته، فلا أعتقد أن لديه الكثير ليقدمه في حل هذه الأزمة في غياب الدعم الشعبي الواضح”.

