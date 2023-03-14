قسم الاداب.. القبض على عدد من المطلوبات في طرابلس

أكد قسم حماية الاداب بمكتب البحث الجنائي طرابلس، اليوم الثلاثاء بتنفيذ أوامر النيابة العامة و مأموري الضبط القضائي بالقبض على المطلوبات والتحفظ على الموقوفات واحالتهن تحت حراسة القسم للنيابة .

وقالت العقيد سهيلة عبدالله الفرجاني رئيس القسم، في تصريحات أن القسم قام خلال الفترة من يوم الخميس الماضي حتى يوم الاثنين بالتحفظ على عدد (24) موقوفة ضمن قضايا جنائية مختلفة احيلوا للنيابة العامة و ذلك تحت حراسة ضباط و ضباط صف من قسم حماية الآداب .

وأضافت الفرجاني الى أن القسم قام بتنفيذ (5) أوامر قبض صادرة من النيابة العامة و مأموري الضبط القضائي بمراكز الشرطة مطلوبات على ذمة قضايا جنائية .