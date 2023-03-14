قشوط: لن ينفع مع عقلية المليشياوي دمج أو تذويب في مؤسسات الدولة

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استبعد المدون والناشط محمد قشوط إمكانية دومج او تذويت المليشيات في مؤسسات الدولة الرسمية.

وقال قشوط في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”لن ينفع معهم عمليات دمج ولا تذويب في مؤسسات الدولة”.

وتابع المدون :”المليشيات وعقلية المليشياوي امتهنت الخطف وابتزاز المؤسسات العامة وشرب الدم وسرق المال و انبطاح للأجنبي”.

وأشار قشوط إلى أن المليشيات تعودت على البلطجة ولن تتمكن من بناء دولة أو المساهمة فيها حتى.

وتشهد العاصمة طرابلس منذ سنوات سيطرة المليشيات على الوزارات والمقرات الحكومية وتعمل على ابتزاز تلك الوزارات والجهات الحكومية بدعوى الحماية وتتحكم فيها كيف تشاء.

وتتسبب هذه المليشيات في وقوع اشتباكات مسلحة بين فترة واخرى تؤدي إلى سقوط ضحايا بين المدنيين وإضرار بالمؤسسات والمرافق العامة والخاصة وتعطيل مصالح الناس.