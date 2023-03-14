القبض على عصابة احترفت سرقة كابلات الكهرباء النحاس ببنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شخصين قاما بسرقة كميات الأسلاك الكهربائية النحاسية وحرقها وبيعها بالكيلو.

وأوضحت مديرية الأمن في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن “مركز شرطة بوعطني ألقت القبض على شخصين الأول ليبي الجنسية والثاني سوداني لسرقة الأسلاك الكهربائية النحاسية وحرقها ومن ثم بيع الكيلو بمبلغ 39 دينار”.

وتابع البيان؛ “عُقب ورود معلومات لمركز شرطة بوعطني عن تواجد شخصين على متن مركبة آلية نوع هيونداي بيكاتشو حمراء اللون قاما بسرقة وبحرق أسلاك نحاسية بمنطقة المساكن لغرض بيعها وعلى الفور أصدر رئيس المركز العميد خالد الترهوني تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وبمُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات الملازم فرج الفاخري”.

وأردف البيان؛ ” تم خروج أعضاء التحريات لمنطقة المساكن وتم التفتيش عن المركبة سالفة الذكر وتمكن أعضاء التحريات من العثور على المركبة و استيقافها وعلى متنها شخصين وبتفتيش المركبة احترازيا تم العثور على أسلاك كهربائية جاهزة للبيع”.

وأكمل البيان أنه “تم الانتقال بهم إلى المركز وبالاستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ع.ف.م من مواليد 1998 ليبي الجنسية والثاني يُدعى ح.ف.أ من مواليد 1991 واعترفا بسرقتهم الكابلات الكهربائية النحاسية وبيعها بمبلغ 39 دينار للكيلو جرام الواحد وكما اعترفوا بعدة سرقات أخرى، وتم إحالتهم للنيابة العامة”.