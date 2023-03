عمران: البعثة تدرك جيدًا أنه لن يحدث توافق بين مجلسي النواب والدولة

ليبيا – أكدت عضو تأسيسية الدستور نادية عمران أن ما صرح به المبعوث الأممي عبد الله باتيلى حول الشراكة مع المجلس الرئاسي هو ممارسة لنوع من الضغط على مجلسي النواب والدولة، رغم تناقضه مع ما ذكره بخصوص ما يسمى التعديل الـ13 ووصفه بأنه أساس جيد، وأنه ينتظر من المجلسين التوافق على القوانين الانتخابية، مع أنه يدرك أن هذا التعديل جاء مخالفًا لنصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

عمران وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” أشارت إلى أن البعثة تدرك جيدًا أنه لن يحدث توافق بين المجلسين، خصوصًا بعد دحرجة الكرة المتعلقة بشروط انتخاب الرئيس إلى القانون الانتخابي.

ورأت أن باتيلي يمارس سياسة العصا والجزرة مع مجلسي النواب والدولة لكن كالعادة خطوات رئيس البعثة في البحث عن بدائل بدت غير صحيحة كسابقيه، ولن تفضي إلى أي حلول واقعية طالما تجاهل احترام الوثائق الدستورية والشرعية الشعبية.

