مشاجرة تقود للعثور على مجموعة من الأسلحة والقواذف بمنزل في الخمس

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، اليوم الثلاثاء عن ضبط مجموعة من الأسلحة والذخائر والقواذف داخل منزل بمدينة الخمس .

وبالتفاصيل وفقًا للداخلية، أنه بعد ورود شكوى لمديرية أمن الخمس من أحد المواطنين مفادها قيام شخص يدعى “ع.م.ع .ا” بالتهجم عليه ومحاولة ضربه.

وعلى الفور ضبط أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي الخمس المشتكي وإحالته موقوفاً إلى النيابة العامة.

ومن خلال التحقيق معه في الواقعة من قبل نيابة الخمس الجزئية ، والتي خرجت إلى منزل المتهم رفقة أعضاء الشرطة التابعين لقسم البحث الجنائي الخمس ومركز شرطة الخمس وأعضاء شرطة النجدة.

وعند الدخول لمنزل المتهم عثر على مجموعة من الأسلحة والذخائر والقواذف داخل المنزل ؛ وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.