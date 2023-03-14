شاهد : إستيقاف أمني مُفاجئ يطيح بمروجين للخمور في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء عن تمكن إستيقاف أمني مُفاجئ لمركز شرطة سيدي خليفة عن ضبط مركبة آلية على متنها شخصين تستعمل في ترويج الخمور المستورة ويضبط كمية من الخمور بداخلها.

ويأتي ذلك في اطار الخُطة الموضوعة من قبل السيد رئيس مركز شرطة سيدي خليفة العقيد ربيع الورفلي لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وتكون الخطة بتجوال أعضاء التحريات وإجراء الاستيقافات المفاجئة في أماكن مختلفة من الإختصاص .

وعند إجرائهم استيقاف مفاجئ بإمرة رئيس وحدة التحريات م.ض صالح ماضي .تم مشاهدة مركبة آلية نوع هيونداي النتر اللون رصاصي قد تراجعت للخلف للهروب من الإستيقاف .

وعلى الفور تم اللحاق بها وضبطها من قبل أعضاء التحريات وعلى متنها شخصين في حالة سكر ظاهر وعند تفتيش الصندوق الخلفي للمركبة تم العثور على كمية من الخمور المستوردة وتم الإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال معهما أفاد سائق المركبة الذي يدعى ف.أ.م أف من مواليد 1980 بأن كمية الخمور التي تم العثور عليها بصندوق المركبة الخلفي تخص الشخص الذي ضُبط معه بينما إعترف الثاني الذي يدعى م.م ص من مواليد 1978 بترويجه للخمور المستوردة وان الكمية التي تم ضبطها تخصه .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.