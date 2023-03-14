بمشاركة الفاخري.. بليحق: تغير المناخ أبرز محاور اجتماع البرلمان الأفريقي

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، تفاصيل مشاركة النائب يوسف الفاخري، في اجتماع لجنة الاقتصاد الريفي والزراعة والموارد الطبيعية والبيئة بالبرلمان الأفريقي، بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند في جنوب إفريقيا.

وقال بليحق، في بيان، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، إن الفاخري، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجموعة شمال إفريقيا؛ شارك في اجتماع اللجنة، الذي تناول “عرض القانون النموذجي بشأن تغير المناخ”.

وتابع أن الاجتماع أيضَا؛ “التحالف الإفريقي للعدالة المناخية، و منظمة الأغذية والزراعة على الخط”. كما تطرق الاجتماع إلى “اتفاقية باريس باعتبارها اتفاقية دولية ملزمة قانونا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ تجمع جميع الدول بهدف مشترك يتمثل في الحد من الاحتباس الحراري مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة”.

وختم بليحق موضحًا أنه تم “أيضاً تسليط الضوء على هشاشة أنظمة إنتاج الغذاء في مواجهة تغير المناخ وموضوع الاعتراف بالأولوية الأساسية المتمثلة في حماية الغذاء بشكل آمن والقضاء على الجوع وإمكانية اعتراف نظم إنتاج الغذاء بالآثار الضارة لتغير المناخ”.