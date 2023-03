لإجراء عمليات لزراعة القرنية.. وصول فريق مستشفى العيون طرابلس إلى مدينة سبها

ليبيا – وصل فريق مستشفى العيون طرابلس وهيئة زراعة القرنية إلى مدينة سبها لإجراء نحو 40 عملية زراعة قرنية كسابقة هي الأولى من نوعها للمنطقة الجنوبية.

وجاء ذلك بتعليمات مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلف في حكومة تصريف الأعمال رمضان أبو جناح بتسيير قوافل طبية لمناطق الجنوب كافة، وتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها، استكمالًا لبرنامج وزارة الصحة لتوطين العلاج بالداخل.

بدوره، أثنى أبو جناح على جهود فرق مستشفى العيون طرابلس وعلى رأسهم رانيا الخوجة، كما تقدم بالشكر للعاملين بجهاز طب الطوارئ والدعم فرع سبها وكافة المتعاونين من وزارة الصحة.

