أمن شحات تقفل مقر المجلس البلدي خشية الاعتداء عليه من المتظاهرين

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أكدت مديرية أمن شحات اليوم الثلاثاء أنه بناء على تعليمات مدير الأمن لواء مصطفى الأسود تم إغلاق مقر المجلس البلدي للمدينة وتأمنيه من قبل قسم النجدة.

وأوضح الأسود في خطاب موجه إلى وكيل وزير الداخلية نشر على حساب المديرية على “فيسبوك” أن إغلاق المقر جاء لدواعي أمنية تجنبًا لحرقه من قبل المتظاهرين.

وأضاف مدير الأمن أن المتظاهرين في المدينة يطالبون بإقالة عميد البلدية وأعضاء المجلس التسييري للمدينة.

وأشار الأسود إلى أن متظاهرين في مدينة سوسة أقدموا على حرق مقر المجلس البلدي للمدينة، مؤكدًا أن إقفال بلدية شحات جاء حفاظًا على ممتلكات الدولة.