خلال الـ 24 ساعة الماضية..الوطنية للنفط: إنتاج النفط الخام مليون و203 ألف برميل يوميًا

العنوان – طرابلس

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 203 ألف برميل يوميًا, والمكثفات 53 ألف برميل يوميا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها على “فيسبوك” أن أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي 883 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت المؤسسة أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء 689 مليون قدم مكعب، واستهلاك المؤسسة الوطنية للنفط بلغ 73 مليون قدم مكعب.

وذكرت المؤسسة أن استهلاك مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى بلغ 94 مليون قدم مكعب، واستهلاك مصانع الأسمنت بلغ 27 مليون قدم مكعب.