النعاس: نسعى لإرساء منظومة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة مصراتة

ليبيا – صرح المدير العام للمركز الليبي لبحوث ودراسات الطاقة الشمسية في ليبيا يوسف النعاس بأن ليبيا ستطلق المشروع الوطني للهيدروجين الأخضر المتمثل في محطة بحثية خاصة بإنتاج تلك المادة شرق مدينة مصراتة تحمل اسم “الهيئة الليبية للبحث العلمي” كأول مشروع بحثي ريادي في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته.

النعاس وفي تصريحات خاصة لموقع “إندبندنت عربية” أضاف أن هذه الخطوة الخاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر تأتي في إطار التعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، باعتبارها من الدول المتقدمة في مجال الطاقات المتجددة، خاصة أن مركز البحوث والطاقة الشمسية دأب منذ تأسيسه عام 1978 على مد جسور التعاون الفني مع كل الدول الرائدة في مجال الطاقة الخضراء. وأوضح أن “ألمانيا أبدت استعدادها لدعم التوريدات والتطبيقات الخاصة بالطاقة الخضراء”.

وأشار المدير العام للمركز الليبي لبحوث ودراسات الطاقة الشمسية أن ليبيا تمثلت في المؤتمر العالمي للمناخ 2023 بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وهي حريصة كبلد على تطبيق توصيات المؤتمر للحد من نسبة الانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي والمحافظة على البيئة والإسهام في التقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري لتكون جزءًا من الخريطة العالمية في مجال الطاقة الخضراء، بحيث تكون من الدول السباقة على مستوى القارة الأفريقية في مد جسور تصدير الطاقات المتجددة المتوافرة في ليبيا تجاه القارة العجوز.

وأبرز النعاس أن العمل جارٍ على توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الليبي لبحوث وتقنيات الطاقة الشمسية والمؤسسة الوطنية للنفط وجهاز الطاقات المتجددة لتكون جزءًا من هذا المشروع الوطني الذي يهدف إلى توطين تقنيات طاقة الهيدروجين الأخضر في البلد، بخاصة أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة أعطى تعليماته لتجهيز كل البيانات الجغرافية والمناخية الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الهيدروجين الأخضر للبدء باستثمار الطاقات المتجددة.

النعاس لفت إلى أنه جرى البدء بتصميم نموذج لمحطة توزيع متبادل باستخدام ألواح الطاقة الشمسية واستعمال الشبكة العامة للكهرباء كمحتوى تخزيني بالتعاون بين المركز الليبي للبحوث والطاقة الشمسية والمؤسسة الوطنية للنفط، بحيث تتركز جميع الجهود على إرساء منظومة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة مصراتة.

