الدبيبة: دور قبائل ورفلة ضروري في السلم الاجتماعي ولمّ الشمل

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة عدداً من أعضاء المجلس الاجتماعي ورفلة من مدن بني وليد وتينيناي والمردوم وزمزم وعدداً من أعيان مدينة بني وليد ومديري القطاعات الخدمية بالبلدية.

وقدم شباب بني وليد كلمـة أكدوا فيها دعمهم للجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات باعتبارها الحل الحقيقي لكل المشاكل السياسية والاقتصادية التي تعانيها بلادنا.

وأكد الدبيبة دور قبائل ورفلة في السلم الاجتماعي، وضرورة أن تقوم بدورها التاريخي في الاستقرار ولمّ الشمل، مؤكداً لهم أن الحكومة لن تتخلى عن تقديم خدماتها للمدينة في كل المجالات.