شاهد … توجيه هـام من وزارة التربية والتعليم بشأن دوام الدراسة في شهر رمضان

وجهت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية كتاباً لمدراء مدارس التعليم الاساسي بشأن دوام المدارس في شهر رمضان المبارك 1444 هجري.

وبحسب الكتاب الموجه إلى مراقبات التربية والتعليم أشارت فيه إلى كتاب وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيتم ايقاف تدريس مواد النشاط في شهر رمضان المبارك، وأن زمن الحصة سيكون 35 دقيقة للفترتين.

واشار كتاب الوزارة إلى أن الفترة الصباحية ستبدأ الحصة الأولى الساعة 9 صباحاً وتنتهي بالحصة السادسة الساعة الـ12:30 ظهراً.

فيما ستبدأ الفترة المسائية بالحصة الأولى الساعة الـ12:45 مساءا وتنتهي بالحصة الخامسة الساعة الـ 3:45 مساءا.

وفيما يلي التفاصيل:

ووفقاً لقرار وزير التربية والتعليم رقم 1442 لسنة 2022م الذي حدد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية، والذي يتضمن أن الدراسة ستُعلق فقط خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك مع إجازة عيد الفطر المبارك وذلك من 16 إلى 23 أبريل، وليس في كامل الشهر المبارك، وبعدها تستأنف مجدداً في 24 ابريل 2023 وفقاً لقرار وزير التربية والتعليم.

ويطالب أولياء الأمور والطلاب بتأجيل الدراسة والامتحانات في شهر رمضان، أو تقليص أيام الدوام في رمضان لأسبوعين وإلغاء الامتحانات.

ووفقا للحسابات الفلكية فإن موعد شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444/ 2023 سيكون يوم الخميس الموافق 23 مارس/آذار المقبل.