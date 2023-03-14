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ضبط مصري مطلوب لمركز شرطة في واقعة تـحـرش

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت مديرية أمن القره بوللي، اليوم الثلاثاء عن تمكن أعضاء قوة دعم المديرية من ضبط شخص مصري الجنسية يدعي (ع.م.أ.ب) كونه مطلوب إلي دائرة مركز شرطة الرواجح في واقعة تحرش .

وتم احالتة إلي مركز شرطة الرواجح من حيث الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية .

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المشهد

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