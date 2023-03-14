منافسة بين تونس والبرتغال على ضم نجم سبورتينغ لشبونة

أثمرت الجهود التي قادها الاتحاد التونسي لكرة القدم، لضم اللاعبين التونسيين المولودين والمحترفين بأوروبا لمنتخب نسور قرطاج، عن التحاق نحو 20 لاعبا من ذوي الجنسية المزدوجة ببلدهم الأم، آخرهم كان حنبعل المجبري، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي والمعار لبيرمنغهام سيتي، وشيم الجبالي لاعب ليون الفرنسي.

لكن المسؤولين عن منتخب تونس الأول، دخلوا منذ فترة في مفاوضات جدية بغاية إقناع المهاجم الشاب لسبورتينغ لشبونة البرتغالي، يوسف الشرميطي، بالانضمام لقائمة نسور قرطاج، التي تستعد للمواجهة المزدوجة أمام ليبيا ذهابا وإيابا في أواخر مارس الجاري، ضمن كأس أمم إفريقيا 2024.

من هو يوسف الشرميطي؟

مساع تونسية حثيثه لاقتناص الشرميطي

ماذا يقول المقربون؟

أمين الشرميطي، وهو مهاجم منتخب تونس وهرتا برلين الألماني سابقا، وابن عم اللاعب التونسي البرتغالي، قال لموقع “سكاي نيوز عربية:

رحلة استقطاب الشرميطي و”أمثاله”

يشار إلى أن منتخب تونس يواجه نظيره الليبي في 24 و28 مارس الجاري لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا (الكوت ديفوار 2024).