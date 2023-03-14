الاتحاد الليبي يهدد اللاعبين الممتنعين عن تمثيل منتخب الكرة بالعقوبات

أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم بيانًا رسميًّا بشأن تطبيق اللوائح والجزاءات في حق اللاعبين الذين امتنعوا عن تمثيل المنتخب الوطني، مع عقوبات صارمة تصل إلى الإيقاف عن اللعب مع فرقهم إلى 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 4500 دينار.

كما هدد الاتحاد الليبي لكرة القدم بمعاملة اللاعب المعتزل دوليًّا معاملة اللاعب الأجنبي في المسابقات المحلية، على أن لا يقبل الاعتزال الدولي للاعب الليبي ما لم يتجاوز سن 32 عاما.

وذكر الاتحاد الليبي، في بيانه، أنه “لن يعتد بأي بيانات أو قرارات تصدر عن أي لاعب باعتزال اللعب دوليا مع المنتخب بالمخالفة للشروط الواردة بالمادة 29 من لائحة المنتخبات الوطنية والتي تنص على أنهم يشترط لقبول اعتزال اللعب دوليا من أي رياضي ما يلي:

أن يكون عمر رياضي قد تجاوز اثنين وثلاثين عاما

أن يكون الرياضي قد شارك في أكثر من نصف المباريات التي خاضها المنتخب الأول خلال آخر سنة.

أن يتقدم الرياضي بطلب الاعتزال قبل انتهاء الفترة الصيفية لقيد اللاعبين.

ألا يكون للمنتخب مباراة رسمية خلال 45 يوما التاليه لتقديم طلب الاعتزال.

في حاله عدم توفر أي شرط من الشروط السابقة يعتبر طلب الاعتزال الدولي كأن لم يكن وعلى الاتحاد الليبي إخطار الرياضي بذلك

يعامل الرياضي المعتزل معامله الرياضي الأجنبي من حيث التسجيل في المسابقات.