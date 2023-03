ليبيا – أكد المكتب الإعلامي لعلم الأحياء البحرية في ليبيا العثور على حوت المنك نافقًا على أحد شواطئ مدينة البريقة في ليبيا، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يسجل فيها نفوق حوت المنك على الشواطئ الليبية.

المكتب الإعلامي أوضح أن حوت المنك يعتبر من أصغر الحيتان ويمكن أن يعيش حتى 50 سنة ويعتبر من الحيتان الزائرة للبحر المتوسط مثله مثل الحوت الأحدب كما تعتبر أنثى حوت المنك أكبر من الذكر حيث سجل أقصى طول لها بـ 9 أمتار ووزن 2.5 طن.

وأشار إلى أن حوت المنك كاد أن ينقرض من قبل البشر بسبي صيد الحيتان التجاري، منوهًا أن الحوت كاد أن ينقرض من قبل البشر بسبب صيد الحيتان التجاري.

وأشار إلى أنه في عام 1986، فرضت اللجنة الدولية لصيد الحيتان حظرًا على صيد حيتان المنك، وقد ساعد ذلك على ازدياد أعدادها، ومع ذلك، فإنها ما زالت تعتبر من الأنواع المعرضة للخطر وهناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لحمايتها من التهديدات الأخرى، مثل التشابك في معدات الصيد، الضوضاء الناتج عن حركة السفن والتصادم معها والتغير المناخي.

Shares

The post العثور على حوت “المنك” المهدد بالانقراض نافقًا على أحد شواطئ مدينة البريقة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية