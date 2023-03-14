عمّان تبدي استعدادها للتعاون مع ليبيا في المجال الطبي وبناء القدرات وتطوير البنى التحتية

عمان 14 مارس 2023 (وال)- أبدى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، استعداد بلاده للتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات، لاسيما ما يتعلق ببناء القدرات والمجال الطبي والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الأردني مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الثلاثاء، خلال الزيارة التي يقوم بها الأخير إلى العاصمة عمان.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن المستشار عقيلة صالح أثنى على وقوف الأردن المستمر بقيادة الملك عبد الله الثاني إلى جانب ليبيا وشعبها، مؤكدًا على العلاقة الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أن رئيس الوزراء الأردني أكد على عمق العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، مجددًا دعم الأردن للجهود الرامية إلى حماية وحدة ليبيا وضمان أمنها واستقرارها، واستعادة دورها الطليعي عربيًا ودوليًا. (وال)

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