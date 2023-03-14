اجتماع هام لوزير الداخلية مع عدد من مدراء الأمن بالعاصمة طرابلس

اجتمع وزير الداخلية المكلف “عماد مصطفى الطرابلسي” اليوم الثلاثاء مع مدراء أمن “طرابلس ،الجفارة، جنزور، تاجوراء ، النواحي الأربع”.

وتناول الاجتماع مناقشة أخر المستجدات حول تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس وضواحيها ، واستعراض نتائج الحملة وما حققته من انجازات على أرض الواقع.

كما تطرق الاجتماع الى مناقشة الصعوبات التي تواجه سير العملية الأمنية ووضع الحلول العاجلة لها من أجل تقديم افضل الخدمات الامنية للمواطنين.

واستمع السيد الوزير لشروح وملاحظات وافية من قبل مدراء الأمن حول الاعمال التي انجزت منذ انطلاق الحملة وما اسفرت عنه من نتائج ايجابية للمحافظة على الامن والاستقرار.

وطالب السيد الوزير ببذل المزيد من الجهد ، والتعاون والتنسيق الأمني لضمان انجاح العمل وتحقيق مستهدفات الحملة.