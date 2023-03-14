باشاغا يتأسف على غرق قارب يقل مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية

أخبارليبيا24

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، نأسف بشدة للخسارة في الأرواح البشرية التي تزهق باستمرار وسط البحر.

وأضاف باشاغا في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”وآخرها حادث قارب المهاجرين الذي تحطم قرابة السواحل الإيطالية بتاريخ 12 مارس و79 آخرين قضوا في 26فبراير الماضي.

وطالب رئيس الحكومة، بفتح تحقيق دولي ووضع سياسات ناضجة من قبل السلطات الإيطالية والاتحاد الأوروبي.

وتابع :”وهو ما لن يتحقق مع وجود حكومة غير شرعية في طرابلس عاجزة عن الاطلاع بمسؤولياتها الأمنية والإنسانية وأخرى فى روما تتعامل بسياسة الانتقائية والعشوائية لمكافحة هذه القضية وقضية إمدادات الطاقة عبر المتوسط والتي تحتاج لشراكة حقيقية وعبر بوابة شرعية لدولة موحدة وآمنة ومستقرة”.

وأوضح باشاغا :”ولا شك أن ميلوني لا تريد الاعتراف بالخطأ الفادح عندما قررت دعم مجموعة فاقدة للشرعية والتعامل معها في ليبيا لمكافحة الاتجار بالبشر”.

وأكد رئيس الحكومة :”لا يمكن القبول بتحميل ليبيا الآثار الناجمة عن أزمة الهجرة الإنسانية منها والاقتصادية”.