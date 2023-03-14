أبوزريبة يَستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بِمجلس النواب

اِستقبلَ وَزير الداخلية بحكومة باشاغا عصام أبوزريبة، بِديوان الوَزارة بِمدينة بنغازي، رَئيس لجنة الشؤون الخارجية بِمجلس النواب يوسف العقوري لاِستعراض الخُطط الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين الأماكن العامة وَالحيوية بِالمُدن الليبية.

وَتمَّت خِلال اللقاء مُناقشة آلية حركة السفراء وَالبعثات داخل البلاد، واِستعراض المشاكل وَالعراقيل التي تُواجه العناصر الأمنية أثناء تأدية مهامهم وَوضع حلُول جذرية لهَا.

وأكدَ الوَزير عَن مدى حرصه على الحفاظ على سيادة ليبيا وَخصوصيتها، وَعمله على حلحلة كافة المشاكل وَالصعُوبات التي تُواجه كافة المُديريِّات وَالأجهزة الأمنية وَمُنتسبيهم.

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