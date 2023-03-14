القبض على شخص قام بتهديد اخوته بالـقـ.ـتل في سبها

أعلنت مديرية أمن سبها، عن تمكن مركز شرطة القاهرة من ضبط شخص قام بتهديد اخوته بالـقـ.ـتـل وقيامه بالاعتداء على افراد الحماية .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية الامن، أنه بعد ورود شكوى الى مركز شرطة القاهرة من أ. د. أ واخوته . ضد اخيهم المدعو ج. د. أ. كونه يقوم بافتعال المشاكل وتهديد اخوته بالـقـ.ـتـل وقيامه بالاعتداء على افراد الحماية في احدى محطات الوقود باستعمال سلاح ناري بندقية كلاشن كوف على الفور تحركت وحدة التحريات التابعة للمركز وتم القاء القبض عليه .

وبألإستدلال معه اعترف بما نسب إليه واتخذت الاجرآت القانونية حياله.