الطربلسي يتابع مستجدات الخطة الأمنية لتأمين طرابلس وضواحيها

اجتمع وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة عماد الطرابلسي اليوم الثلاثاء مع مدراء أمن “طرابلس ،الجفارة، جنزور، تاجوراء ، النواحي الأربع”.

وتناول الاجتماع مناقشة أخر المستجدات حول تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس وضواحيها ، واستعراض نتائج الحملة وما حققته من انجازات على أرض الواقع.

كما تطرق الاجتماع الى مناقشة الصعوبات التي تواجه سير العملية الأمنية ووضع الحلول العاجلة لها من أجل تقديم افضل الخدمات الامنية للمواطنين.

واستمع الوزير لشروح وملاحظات مدراء الأمن حول الأعمال التي أنجزت منذ انطلاق الحملة وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية للمحافظة على الأمن والاستقرار.

وطالب الطرابلسي ببذل المزيد من الجهد، والتعاون والتنسيق الأمني لضمان إنجاح العمل وتحقيق مستهدفات الحملة.