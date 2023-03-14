تفاصيل لقاء “فتح الله السعيطي” مع “سيف الإسلام القذافي”

التقى رئيس لجنة التواصل السياسي بمجلس النواب “فتح الله السعيطي” مع المترشح الرئاسي “سيف الإسلام معمر القذافي”، لبحث التطورات السياسية الأخيرة ودعم إجراء الانتخابات في أقرب وقت .

وبحسب وسائل اعلام محلية فقد طرح خلال اللقاء توحيد الجهود السياسية الوطنية والتأكيد على انعقاد الانتخابات دون اقصاء أو تهميش هي ضرورة لإعطاء فرصة للشارع الليبي لاتخاذ قراره دون توجيه أو تضييق ووضع القوانين والتشريعات التي ترضي جميع الأطراف.

ووفقا لوسائل الاعلام يأتي اللقاء في إطار التواصلات التي يقوم بها النائب “فتح الله السعيطي” لإنهاء حالة الجمود السياسي الحالي.

وفي شهر فبراير الماضي، شكل البرلمان لجنة التواصل السياسي من ثلاثة أعضاء يترأها النائب فتح الله السعيطي، بهدف مهام التواصل السياسي بالداخل والخارج والدول التي لها علاقة بالملف الليبي وذلك من خلال عقد الزيارات واللقاءات بغية الوصول لأرضية مشتركة بين كل الاطراف السياسية وتقديم رؤية لمجلس النواب لحل الأزمة السياسية.