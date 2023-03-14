استيقاف أمني في سيدي خليفة يقود للقبض على مروجي خمور مستوردة

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كشفت مديرية امن بنغازي ان استيقاف أمنيًا مُفاجئًا لمركز شرطة سيدي خليفة يُسفر عن ضبط مركبة آلية على متنها شخصين يروجان الخمور المستورة.

وأوضحت المديرية أن ضبط الشخصين تم أثناء تنفيذ الخُطة الموضوعة من قبل رئيس مركز شرطة سيدي خليفة العقيد ربيع الورفلي لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون بتجوال أعضاء التحريات وإجراء الاستيقافات المفاجئة في أماكن مختلفة من الاختصاص.

وذكرت أنه عند إجرائهم استيقاف مفاجئ بإمرة رئيس وحدة التحريات صالح ماضي تم مشاهدة مركبة آلية نوع هيونداي إلنتر اللون رصاصي قد تراجعت للخلف للهروب من الاستيقاف وعلى الفور تم اللحاق بها وضبطها من قبل أعضاء التحريات.

وأضافت المديرية أنه كان على متنها شخصين في حالة سكر ظاهر وعند تفتيش الصندوق الخلفي للمركبة تم العثور على كمية من الخمور المستوردة.

وأشارت مديرية الأمن إلى أنه تم الانتقال بهم إلى المركز وبالاستدلال معهما أفاد سائق المركبة الذي يدعى ف.أ.م أف من مواليد 1980 بأن كمية الخمور التي تم العثور عليها بصندوق المركبة الخلفي تخص الشخص الذي ضُبط معه بينما اعترف الثاني الذي يدعى م.م ص من مواليد 1978 بترويجه للخمور المستوردة وأن الكمية التي تم ضبطها تخصه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.