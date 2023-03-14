استخراج 3 جـثـث مجهولة الهوية من مقبرتين بترهونة

أعلنت السلطات الليبية، الثلاثاء، استخراج 3 جثث مجهولة الهوية، من مقبرتين إحداهما جماعية في مدينة ترهونة (غرب) التي شهدت معارك مسلحة قبل 3 أعوام، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 333 جثة.

جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين (حكومية) في ليبيا.

وقال البيان، إن الهيئة “وبالتعاون مع جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وبعد أخذ الإذن من مكتب النائب العام، قامت باستخراج عدد 3 جثث مجهولة من موقعين في مدينة ترهونة”.

وأوضح أن “الموقع الأول مقبرة جماعية بطريق سالم بن علي، استخرج منها عدد جثتين مجهولة الهوية، فيما الموقع الثاني وهو طريق الساقية، استخرج منه جثة واحدة مجهولة الهوية”.

وتابع: “ستحال الجثامين لعرضها على الطب الشرعي للهيئة لمعرفة سبب الوفاة وأخذ عينات منها من قبل الفريق المختص بالهيئة، وإحالتها لإدارة المختبرات لمطابقتها بالعينات المرجعية لأهالي المفقودين”.

ووفق البيان، فإن “العدد الإجمالي للجثامين المستخرجة من مدينة ترهونة لمقابر جماعية وفردية، وصل إلى 333 جثة مجهولة الهوية”.