جماهير نادي الأهلي بنغازي تشعل النيران في أرضية الملعب

أشعلت جماهير نادي الأهلي بنغازي، اليوم الثلاثاء النيران في أرضية ملعبهم الرئيسي (الزيتونة) احتجاجًا على تردي أوضاع النادي .

وكان النادي تم إقصاؤه من بطولة الكأس والجماهير تُطالب باستقالة مجلس الإدارة.

وتأهل فريق الأخضر إلى نهائي كأس ليبيا لكرة القدم بعد تفوقه على الأهلي بنغازي، بركلات الترجيح 5-4.

وكان الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت في ملعب نادي الصقور بمدينة طبرق، قد انتهى بالتعادل 1-1، ولم تتغير النتيجة في الشوطين الإضافيين.

وخلال ركلات الترجيح نجح أري بابل وسالم المسلاتي وحسن عباس وأكرم الزوي وصهيب بن سليمان في التسجيل للأخضر.

وسجل للأهلي أحمد كراوع وعلي يوسف وزكريا منصوري فيما أضاع كاديما كبانغو الركلة التي كانت سببا في خسارة فريقه.­­