اقعيم يشدد على حصر الأجانب ووضع حد للهجرة غير الشرعية

أخبارليبيا24

أصدر وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم تعليماته بتشكيل غرفة عمليات لحصر الأجانب ووضع حد للهجرة غير الشرعية.

وشدد اقعيم خلال اجتماع مع أعضاء الغرفة المُشتركة على أن يكون مقر غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي بنغازي.

وناقش وكيل الوزارة آخر الأوضاع والمُستجدات مع تشديدات بالضرب بقوة والوقوف بكل حزم عند ملفات الهجرة غير الشرعية والمحلات التجارية ورخصها والباعة المتجولين والعمالة الأجنبية وآلية حصرها.

وأكد اقعيم، على ضرورة اعتماد إجراء تحاليل الذين يتم ضبطهم من المهاجرين غير الشرعيين داخل مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه سيتم إطلاق حملات مُكثفة للحرس البلدي بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى ملف معارض السيارات والمهلة المُعطاة لهم لإخلاء الفضاءات العامة وممرات المشاة المتعدين عليها.

وتعاني ليبيا من سيطرة العمالة الأجنبية الوافدة ومعظمهم من المهاجرين غير الشرعيين حيث يسيطرون على معظم الأعمال خاصة الحرفية، ناهيك عن المحال والأسواق ويتحكمون في أسعارها دون أن تكون هناك جهة تنظم أعمالهم وتضبطها.