شكشك يناقش مع نائب “المشري” التحديات التي تواجه الديوان في تنفيذ أعماله الرقابية

استعرض رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك “، مع النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري ” ناجي مختار” المشاكل والتحديات التي تواجه الديوان في تنفيذ الأعمال الرقابية.

وبحسب بيان للديوان عبر صفحته على “فيسبوك”، أشاد ” شكشك ” خلال اللقاء الذي عقد بينهما أمس الاثنين بالتعاون والتنسيق بين الديوان ومؤسسات الدولة، بما يُسهم في الحفاظ على المال العام ويحد من الفساد ، وأيضاً زيادة الوعي الرقابي و الإجراءات الصحيحة لتنفيذ المهام المناطة لكل مؤسسة حسب تخصصها بما يخول لها القانون .

من جانبه أكد النائب “ ناجي مختار” على دور ديوان المحاسبة الهام والمؤثر في الحد من الفساد، وتعزيز مستوى الشفافية والمساءلة مع أصحاب المصلحة.

كما جدد دعمه لخطة ديوان المحاسبة الاستراتيجية لزيادة الكفاءة الرقابية وإحداث أثر في عمل مؤسسات الدولة الأمر الذي ينعكس بالإجاب على حياة المواطن.