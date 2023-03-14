متأسفًا على ضحايا الهجرة..باشاغا: لايمكن تحميل ليبيا الآثار الناجمة عن أزمة الهجرة

العنوان – بنغازي

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الثلاثاءء أنه لا يمكن القبول بتحميل ليبيا الآثار الناجمة عن أزمة الهجرة الإنسانية منها والاقتصادية.

وأبدى تأسفه بشدة للخسارة في الأرواح البشرية التي تزهق باستمرار وسط البحر وآخرها حادث قارب المهاجرين الذي تحطم قرابة السواحل الإيطالية بتاريخ 12 مارس و79 آخرين قضوا في 26 فبراير الماضي.

وطالب باشاغا في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” بفتح تحقيق دولي ووضع سياسات ناضجة من قبل السلطات الإيطالية والاتحاد الأوروبي.

وواصل رئيس الحكومة :”وهو ما لن يتحقق مع وجود حكومة غير شرعية في طرابلس عاجزة عن الاطلاع بمسؤولياتها الأمنية والإنسانية وأخرى فى روما تتعامل بسياسة الانتقائية والعشوائية لمكافحة هذه القضية وقضية إمدادات الطاقة عبر المتوسط والتي تحتاج لشراكة حقيقية وعبر بوابة شرعية لدولة موحدة وآمنة ومستقرة”.

وأكد باشاغا :”ولا شك أن ميلوني لا تريد الاعتراف بالخطأ الفادح عندما قررت دعم مجموعة فاقدة للشرعية والتعامل معها في ليبيا لمكافحة الاتجار بالبشر”.

وذكر رئيس الحكومة :”لا يمكن القبول بتحميل ليبيا الآثار الناجمة عن أزمة الهجرة الإنسانية منها والاقتصادية”.