أمن تاجوراء: القبض على الأفارقة الذين قاموا بتعذيب الشباب المُكبّلين

قام مكتب البحث الجنائي تاجوراء بالقبض على الأفارقة الذين قاموا بتعذيب الشباب المكبلين خلال ساعة من نشر الفيديو.

ووفق بيان صادر عن المكتب عبر صفحته على “فيسبوك”، تم الوصول لمكانهم وإتضح أنهم من العمالة الوافدة وجنسيتهم من دولة تشاد وعددهم 15 تشادي وقُبض عليهم جميعاً .

وتم إحضار الشباب الذين تم تصويرهم وتعرفوا على الأفارقة ومعهم شخص ليبي لاذ بالفرار وجاري البحث عنه،

وأضاف البيان أن تمت المداهمة في منطقة نائية ما بين تاجوراء وبلدية ترهونة بمزرعة تقع على طريق ترابي فرعي بعيد جداً يصعب الوصول لها بسهولة..

وسيتم إحالتهم جميعاً للنيابة العامة لإستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة والحازمة والرادعة بهذا الخصوص. وفقا للبيان. .