شاهد… جنائي تاجوراء يكشف تفاصيل القبض على 15 تشادي قاموا بضرب وتعـ.. ـذ.يب شابين وتصويرهم

أعلن مكتب البحث الجنائي تاجوراء، الثلاثاء، عن القبض على الأفارقة الذين قاموا بضرب وتعــذ..يب شابين ليبيين مكبـ.لين خلال ساعة من نشر فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي.

وبحسب بيان صادر عن المكتب، فقد تم الوصول لمكانهم وإتضح أنهم من العمالة الوافدة وجنسيتهم من دولة تشاد وعددهم 15 تشادي.

وأضاف البيان “تم القبض عليهم جميعاً وإحضار الشباب الذين تم تصويرهم وتعرفوا على الأفارقة ومعهم شخص ليبي لاذ بالفرار وجاري البحث عنه.

ووفقا للبيان “تمت المداهمة في منطقة نائية ما بين تاجوراء وبلدية ترهونة بمزرعة تقع على طريق ترابي فرعي بعيد جداً يصعب الوصول لها بسهولة.