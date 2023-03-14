سيف الإسلام القذافي يلتقي رئيس لجنة التواصل السياسي بالبرلمان

بحث المرشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي، رئيس لجنة التواصل السياسي بمجلس النواب فتح الله السعيطي، آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وسبل دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد مصدر مقرب من سيف الإسلام القذافي، أن لقاءا مباشرا جمع القذافي، والمسؤول البرلماني، ضمن عمليات التواصل التي يقوم بها السعيطي، بصفته رئيسا للجنة التواصل السياسي بالبرلمان، من أجل تحريك حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد.

وبينت مصادر إعلامية، أن اللقاء تناول توحيد الجهود السياسية لمختلف التيارات الوطنية، والتأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، دون إقصاء أو تهميش، وإتاحة الفرصة أمام الشعب لاتخاذ قراره دون توجيه أو تضييق ووضع القوانين والتشريعات التي ترضي جميع الأطراف.