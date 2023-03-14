رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية البيضاء يؤدون القسم القانوني

العنوان – البيضاء

أدى رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية البيضاء القسم القانوني أمام وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي.

وشدد الضاوي خلال مراسم أداء القسم على ضرورة أن يباشر المجلس التسييري لبلدية البيضاء المشكّل بمقتضى المادة الأولى من القرار أعلاه مهامه.

وأكد وزير الحكم المحلي على أهمية تمكين المجالس التسييرية من المشاركة في صناعة القرار ، وتقديم الخدمات للمواطنين.

يشار إلى أن تشكيل المجلس التسييري لبلدية البيضاء تم بموجب القرار رقم (8 ) لسنة 2023.م الصادر عن وزير الحكم المحلي.