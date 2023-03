المصرف المركزي يبحث مع البنك الدولي سبل زيادة إنتاج وتصدير وتطوير قطاع النفط

ليبيا – اجتمع مسؤولو مصرف ليبيا المركزي الثلاثاء مع فريق صندوق النقد الدولي، لبحث دعم الجهود المبذولة من تصريف الأعمال والمؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي لزيادة إنتاج وتصدير وتطوير قطاع النفط، والتوقعات لعام 2023 بالخصوص.

وجاء ذلك ضمن الاجتماع الثالث لمشاورات المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي مع مصرف ليبيا المركزي والوزارات والمؤسسات الليبية التي انطلق مطلع الأسبوع الجاري بالعاصمة التونسية، لاستعراض تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية ورؤية وزارة الاقتصاد للسنوات القادمة.

وهذا وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات (المالية والاقتصاد والتخطيط والعمل والتأهيل) في حكومة تصريف الأعمال وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط.

