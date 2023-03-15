قنيدي: لا حل أمام باتيلي إلا بخارطة طريق جديدة وجاهزة بضوء أخضر أممي

أكد عضو مجلس النواب ” سالم قنيدي “، أن رفض عقيلة صالح لأي مبادرة أممية متوقع لأنه لن يتنازل عن امتيازات سلطته بسهولة.

وأشار “قنيدي” في تصريحات صحفية إلى أن، باتيلي أعاد الكرة في ملعب عقيلة والمشري مع علمه بفشلهما الطويل.

وأضاف قائلا: نُذكّر باثيلي أنه لو اتفق عقيلة والمشري لما اعتمدنا الوساطة الأممية لإجراء الانتخابات.

وتابع: عقيلة سيختار أعضاءه ضمن 6+6 يكونون أنصارا له ليضمن استمرار غياب الحل.

ولفت إلى أن، عقيلة والمشري لن يحققا أي نجاحٍ وسيعودان لدائرة البنود الخلافية.

واستطرد، كان الأجدى بخطة باتيلي أن تكون واضحة المعالم بدلا من بنائها على الأمنيات.

وأكد أنه، لا حل أمام باتيلي إلا بخارطة طريق جديدة وجاهزة بضوء أخضر أممي..