بوزريبة يستعرض الأوضاع الأمنية بالجنوب الشرقي

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استعرض وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الثلاثاء الأوضاع الأمنية بالجنوب الشرقي.

وناقش بوزريبة خلال اجتماعه مع مدراء الأمن عن مديريات الجنوب الشرقي، عدد من المواضيع الأمنية التي تهم تلك المناطق أهمها التعاون والتنسيق بين المديريات والأجهزة الأمنية الأخرى بالمنطقة؛ من أجل إنجاح سير العمل وفرض الأمن وبسطه.

وأكد وزير الداخلية على ضرورة توفير كافة الإمكانيات من آليات وأجهزة اتصالات وغيرها لدعم المديريات بالمنطقة؛ وذلك لغرض المجاهرة بالأمن وفرض هيبة الدولة ومنع عبث الجماعات الإجرامية والإرهابية.

وحث بورزيبة مدراء الأمن على ضرورة بذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بمستوى الأداء الأمني في تلك المناطق بما يساعد على خدمة أمن الوطن والمواطن.

وتعهد وزير الداخلية باستمراره في تقديم الدعم اللازم لكافة مديريات أمن الجنوب الليبي.

يشار إلى الاجتماع كان بحضور مدير مديرية أمن الواحات جالو اللواء خالد العبار، ومدير مديرية أمن أوجلة إجخرة اللواء السنوسي عنودة، ومدير مديرية أمن الكفرة العميد خالد الحيار، ومدير مديرية أمن تازربو العميد عبدالحميد السويسي، ومدير مديرية أمن منفذ العوينات العميد عبدالله ضيف الله، ومدير مديرية أمن ربيانه العقيد جابر عبدالكريم.