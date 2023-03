شكشك ومختار يؤكدان استمرار عمل ديوان المحاسبة في أداء مهامه وفق الإعلان الدستوري

ليبيا – التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك الإثنين مع النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة مجريات سير العمل بالديوان، وأبرز الأعمال الرقابية التي يقوم بها والتحديات التي تواجهه في تنفيذ الأعمال الرقابية والمشاكل والصعوبات المتعلقة به والخطوات العملية لتذليلها ومعالجتها.

بدوره، أشاد شكشك بالتعاون والتنسيق بين الديوان ومؤسسات الدولة، بما يُسهم في الحفاظ على المال العام ويحد من الفساد وأيضًا زيادة الوعي الرقابي والإجراءات الصحيحة لتنفيذ المهام المناطة لكل مؤسسة حسب تخصصها بما يخول لها القانون.

ومن جانبه، أكد مختار على دور الديوان المهم و المؤثر في الحد من الفساد، وتعزيز مستوى الشفافية والمساءلة مع أصحاب المصلحة ودعم الخطة الاستراتيجية للديوان لزيادة الكفاءة الرقابية وإحداث أثر في عمل مؤسسات الدولة الأمر الذي ينعكس بالإجاب على حياة المواطن.

وفي الختام، أكد الجانبان استمرار عمل ديوان المحاسبة في أداء مهامه وفق الاختصاصات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري وقانون إنشائه.

