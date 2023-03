من العاصمة عمان.. عقيلة يثمن دور الأردن في ليبيا أثناء لقائه نظيره الأردني

ناقش رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تطورات الأوضاع على الساحة الليبية و”الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب”، وفق ما نقله إعلام المجلس.

جاء ذلك خلال لقاء صالح بنظيره الأردني أحمد الصفدي، الثلاثاء 14 مارس، في العاصمة الأردنية عمان.

وأعرب صالح عن تقديره لقيادة الأردن على ما وصفه بـ”دعمها ومساندتها لتطلعات الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات”، وفق قوله.

وقال صالح، إن “الموقف الأردني واضح بالوقوف مع ليبيا وشعبها ومصالحها الوطنية، والوصول لحل دائم يتوافق عليه الشعب الليبي الشقيق ويحقق تطلعاته ويحفظ مقدراته وأمنه واستقراره”، طبق قوله.

من جانبه قال الصفدي إن الموقف الأردني واضح بالوقوف مع ليبيا وشعبها ومصالحها الوطنية، والوصول لحل دائم يتوافق عليه الشعب الليبي الشقيق ويحقق تطلعاته ويحفظ مقدراته وأمنه واستقراره، وفق تعبيره.

المصدر: مجلس النواب الليبي

