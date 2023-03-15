القوات المسلحة تتمكن من القبض على أحد أفراد التنظيمات الإرهابية بالجنوب

أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية مساء أمس الثلاثاء، عن قيام وحدات تابعة للقوات المسلحة بعملية خاصة استغرقت ساعة أسفرت عن القبض على أحد أفراد التنظيمات الإرهابية في الجنوب الليبي..

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير “خليفة حفتر” بفرض القانون في الجنوب، والاستمرار في متابعة ورصد أفراد الجماعات الإرهابية.

وأشارت القوات المسلحة إلى أن المقبوض عليه، من الأعضاء الفاعلين لبدء الآلة الإعلامية الداعمة لهذه التنظيمات في تسويق الكذب والافتراء على وحدات القوات المسلحة في محاولة يائسة لتشويه القوات المسلحة.