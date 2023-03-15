اقعيم يؤكد على الوقوف بكل حزم عند ملفات الهجرة غير الشرعية وحصر الأجانب

العنوان – بنغازي

أكد وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم على الوقوف بكل حزم عند ملفات الهجرة غير الشرعية وحصر الأجانب.

وأفاد اقعيم خلال اجتماع مع أعضاء الغرفة المُشتركة على تشكيل غرفة عمليات لحصر الأجانب ووضع حد للهجرة غير الشرعية يكون مقر الغرفة جهاز الحرس البلدي بنغازي.

واستعرض وكيل الوزارة آخر الأوضاع والمُستجدات مع التشديد على متابعة المحلات التجارية ورخصها والباعة المتجولين والعمالة الأجنبية وآلية حصرها.

وشدد اقعيم على ضرورة اعتماد إجراء تحاليل الذين يتم ضبطهم من المهاجرين غير الشرعيين داخل مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه سيتم إطلاق حملات مُكثفة للحرس البلدي بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية.

وناقش اقعيم ملف معارض السيارات والمهلة المُعطاة لهم لإخلاء الفضاءات العامة وممرات المشاة المتعدين عليها.